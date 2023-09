VIDÉO - Haute-Savoie : l'histoire surréaliste de propriétaires dépossédés de leur appartement par un faux syndic

Retour sur les faits : il y a deux semaines, son locataire l'appelle pour l'informer qu'il vient d'être expulsé. "Il a un mot sur sa porte, lui disant : 'veuillez récupérer vos meubles et vos effets personnels chez le gardien'. Il s'est avéré que c'était un faux gardien", raconte la jeune femme dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. Dans cet immeuble, Christelle n'est pas la seule propriétaire à être victime de ce qui semble être une arnaque plutôt élaborée. Une habitante aurait créé un second syndic avec d'autres résidents. Ils tenteraient ainsi de confisquer les appartements à leurs propriétaires légitimes. "Ils prennent nos appartements, ils mettent les personnes, ils s'approprient toute la copropriété. Et l'idée, à la fin, c'est d'avoir tous les appartements de la copro", s'insurge-t-elle.

Selon le syndic historique, ce petit groupe aurait pendant des années édité de fausses factures, de faux documents. D'abord pour récupérer les charges de la copropriété, puis certains appartements. "Ils contactent les fournisseurs d'énergie, passent les contrats à leur nom à la fois des parties communes et des propriétaires voisins, ce qui leur permet derrière de produire de faux justificatifs de domicile. Nous, ça fait sept ans que ça dure sur les parties communes et là, pour le coup, maintenant, on a passé un cap. C'est sur les parties privatives, les appartements de leurs voisins", explique Florian de la Rue, PDG du Syndic "L'immobilier du bassin génévois".