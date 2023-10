VIDÉO - Heurts entre religieux et militants écologistes en Ardèche : les dessous d'une scène surréaliste

Des religieux et des militants écologistes qui en viennent aux mains sur un chantier de construction. La scène surréaliste qui ouvre la vidéo du JT de TF1 ci-dessus s'est déroulée ce mardi matin à Saint-Pierre-de-Colombier, petite commune ardéchoise d'à peine 400 habitants. L'un des manifestants qui voulait bloquer une pelleteuse a même été légèrement blessé et transporté à l’hôpital. "Quand les manifestants ont voulu arrêter la destruction des espèces protégées, arrêter la pelleteuse, un religieux a poussé un manifestant qui a 69 ans au sol, il s'est retenu avec le coude et s'est blessé", raconte une opposante au chantier, Clémence Delayahe. La veille, c'est le plaquage au sol d'un militant écolo par une religieuse qui avait déjà fait le tour des réseaux sociaux.