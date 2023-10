VIDÉO - "Hyper choquant" : Dijon pleure son manège emblématique mystérieusement incendié

C'était un des emblèmes de Dijon, situé sur l'une des plus jolies places de la ville, au cœur du centre. On y emmenait enfants et petits-enfants pour prendre des photos, comme Odile et son petit-fils Marius. "C'est une institution sur Dijon. C'est triste pour les enfants", se désole la grand-mère. "On pourrait presque dire que c'est un monument historique", ajoute un autre passant.