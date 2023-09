VIDÉO - "Il faudrait fixer des quotas !" : le ras-le-bol des habitants de Colmar face au surtourisme

C'est le pont de la discorde. Vélos, petits trains, voitures... À Colmar, tout le monde veut emprunter le pont de la rue Turenne, et particulièrement les 3,5 millions de visiteurs annuels. Au point que dans la vieille ville, cet été, il est difficile de se frayer un passage. Course d'obstacles ou slalom : pour les locaux, rentrer chez soi se transforme de plus en plus en parcours du combattant.