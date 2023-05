VIDÉO - "Il faut tout refaire" : la maison de ce couple du Var a été dévastée par la grêle

Face à ces situations de détresse, le maire se bat pour faire reconnaître le phénomène de catastrophe naturelle. "On espère qu'en déclarant en catastrophe naturelle, on ait une accélération des assureurs qui pourront mandater plus rapidement les experts, pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible", explique Jean-Louis Portal, élu sans étiquette. Alors que les ouvriers sont à l’œuvre, les habitants espèrent désormais obtenir des dédommagements auprès de leurs assurances.