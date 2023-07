VIDÉO - "Ils nous rasent la tête" : un couple de goélands rejoue les "Oiseaux" d'Hitchcock dans le Finistère

La raison ? Le goéland était, est et restera un animal sauvage, arrivé en ville pour se nourrir plus facilement. "Nous ne sommes plus vus, en tant qu'humains, comme des prédateurs ou une menace, mais comme une source potentielle d'accès à la nourriture", explique Iwein Le Frapper, chargé d'étude en ornithologie à "Bretagne Vivante". "De ce fait, on peut retrouver des comportements assimilables à de l'agressivité. En réalité, c'est une adaptation individuelle de certains goélands", continue-t-il. Et quand bien même le spécimen peut parfois être envahissant, sa population baisse drastiquement. Par exemple, en Bretagne, il ne reste plus que 30.000 couples environ. C'est deux fois moins qu'il y a 30 ans.