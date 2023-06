VIDÉO - "Inacceptable" : trois retraitées vivent seules dans une résidence seniors à l'abandon

Maryse Badoil est l'une d'elles. Âgée de 77 ans, elle a emménagé dans cette résidence dès son ouverture en novembre dernier. On lui promet alors qu'elle pourra bénéficier de nombreux services... qui n'arriveront jamais. Et puis en mars, coup dur, elle reçoit une lettre d'expulsion. "Quand vous voyez la qualité des matériaux mis, l'investissement fait dans ce bâtiment, que vous voyez qu'il est inoccupé et qu'il y a des gens qui demandent des logements... Vous vous dites que ça ne va pas quand même", s'offusque-t-elle.

Autre occupante du bâtiment, Incarnation, 91 ans. Sa fille, Evelyne Rossignol, ne cache pas son inquiétude pour les trois retraitées. "Elles sont isolées, livrées à elles-mêmes, et cette situation est inacceptable pour des personnes vulnérables", dit-elle. En cause, un imbroglio judiciaire. Le gestionnaire des lieux reproche au propriétaire de lui avoir livré un bâtiment avec des vices cachés, notamment un rebord dangereux sur les balcons. "Pour moi, il n'y a pas de malfaçon. C'est un prétexte pour jeter l'éponge", estime Maryse. Depuis, la vieille dame a refusé de quitter les lieux, et elle squatte donc son logement.