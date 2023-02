REPORTAGE TF1 - Frères et héros : ils ont bravé les flammes pour secourir leurs voisines

En dépit du danger, ils n’ont pas hésité une seconde à leur porter secours. Samedi en début de soirée, Côme et son frère Tugdual passent la soirée en famille devant un match de rugby. Quand soudain, un incendie se déclare dans un immeuble voisin. "On était posés chez nous et on avait vu les flammes", raconte, au micro de TF1, le jeune homme, dans la vidéo en tête de cet article. "On est partis directement pour proposer notre aide", reprend le plus jeune.