VIDÉO - "Incontrôlables" : plusieurs villages de l’Aude envahis par des chèvres sauvages

Face à cette situation, la maire de Villesèque-des-Corbières, le village voisin, a lancé un appel à l’aide aux autorités. Elle a porté plainte contre X. "On est plus de quatre communes impactées par ce problème. L’année prochaine, on va se trouver à 2000 chèvres et puis elles vont trav erser la route. Je renouvelle mon appel au secours", déclare Catherine Maitre.

En plus de Villesèque-des-Corbières, les communes de Saint-André-de-Roquelongue, Portel-des-Corbières et Peyriac-de-Mer sont concernées. Un enclos devrait être créé pour tenter de contenir ces 1400 chèvres. Reste à savoir comment les attraper.