VIDÉO - Cantalou, Zombie, Pinpin... Dans ce village, tout le monde (ou presque) a un surnom

Pour mener à bien cette enquête, il fallait quelqu'un de bien informé : Marcel, dont la famille vit ici depuis cinq générations. Des habitants avec des surnoms, il en connaît à tous les coins de rue dans son village de Chapdes-Beaufort, dans le Puy-de-Dôme. "Dans la première maison, il y a mon copain que l'on appelle Pinpin, montre-t-il à l'équipe de TF1 dans la vidéo du 13H ci-dessus. Là, on est chez Frapille, poursuit-il. Ici, une ancienne forge qui était chez Couscous. Et là, on passe devant chez Cantalou. Pas besoin de vous donner l'explication : il est originaire du Cantal".

Pour approfondir le sujet, direction le bar-tabac du village. Sa propriétaire, Marine, voit du monde, tous les jours. Et là encore, elle ne connaît que les surnoms de ses clients. "Je vais avoir L'haricot, Gégène, L'abbé...", liste-t-elle. Mais impossible de donner leurs vrais prénoms.