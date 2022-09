VIDÉO - "Capavenir, c'était nul" : l'histoire ubuesque du changement de nom d'une ville des Vosges

Cette bizarrerie a coûté son poste au maire, battu aux dernières élections. Son successeur s’est fait élire grâce à la promesse de revenir au nom historique de la ville. Il l'a tenue en début d’année. "Nous avons dû procéder au changement de 22 panneaux d'entrée et de sortie de ville pour un coût global de 10.000 euros, et il faut voir que globalement, le coût de ce changement de nom, pour les habitants, était de 15.000 euros il y a six ans", explique Cédric Haxaire, maire (Horizons) de Thaon-les-Vosges.