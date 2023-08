VIDÉO - Nord : il installe un faux radar sur un distributeur automatique

L’illusion est presque parfaite. Sur la route qui mène à Neuf-Mesnil (Nord), un faux radar est installé sur le côté droit de la rue. Une pratique de plus en plus courante dans les villages de l'Hexagone, avec des copies qui s'ajoutent aux 4500 officiels recensés. En l'occurrence, c'est Alexandre Dubois qui l'a installé sur un distributeur automatique de nourriture dont il a la charge. "On a juste repris du scotch (jaune et noir) qui sert dans l'industrie pour faire les bords. Et on a découpé deux carrés de scotch noir et gris", décrit-il au micro de TF1. "C’est toujours un petit plus, si les gens ralentissent, tant mieux. S’ils s’arrêtent, c’est gagné", explique-t-il, avec un grand sourire.