VIDÉO - Normandie : retraités, ils transforment leur maison... en bistrot !

Derrière cette maison en apparence tout à fait normale de Flers, dans l'Orne, se cache un bistrot, un vrai ! Ici, vous êtes chez Gwenola et Jacky, et c'est leur maison. "Génial", "trop bien", "un lieu unique", s'enthousiasment leurs clients. "J'aimerais bien le faire", ajoute une autre. Pour cela, certaines choses sont obligatoires, comme la caisse-enregistreuse ou la licence IV pour la vente d'alcool, dont Jacky et Gwenola disposent en bonne et due forme.