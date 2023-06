VIDÉO - Normandie : quand le GPS vous conduit... dans le mur

Les accidents, c'est justement ce que voulait éviter la mairie en fermant cette route en 2019. Mais depuis, certaines cartes GPS n'ont toujours pas été mises à jour. "Ce n'est pas de notre responsabilité. Nous, on transmet les documents au cadastre, on n'a pas les éléments, on n'a pas les services pour s'occuper de faire un référencement aux GPS", souligne Sylvain Launay, le maire (SE) de Lonrai.

En attendant, les riverains voient passer une vingtaine de voitures sous leurs fenêtres chaque jour. "Elles arrivent très vite... et repartent encore plus vite des fois, parce qu'elles se sont trompées", témoigne une voisine. Plus absurde encore, l'impasse est signalée quelques mètres avant par un panneau. "Je l'ai vu... et pourtant je me suis dit, je fais confiance à mon GPS", dit une conductrice en riant. Seulement, quand le GPS fait fausse route, il ne reste plus qu'à faire demi-tour pour finalement suivre les panneaux.