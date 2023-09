"VIDÉO" - "Je ne peux pas passer !" : zizanie autour du stationnement dans un village de l'Ariège

L'arrêté a été validé par la préfecture, et depuis, la communication entre le maire et l'agriculteur est totalement coupée : chacun campe sur ses positions. Le maire affirme qu'auparavant, le stationnement était devenu anarchique. Il y avait "sur la voie publique quatre tracteurs, une remorque de 12 mètres, six voitures, donc tout était bouché", énumère Angel Nunes.

Dans la commune rurale d'une cinquantaine d'habitants, l'ambiance est devenue exécrable. "Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Ce qui fait qu'il est difficile de s'expliquer sans s'enflammer", rapporte une habitante. "Moi, je demande le calme ! Vous savez, si on vient à la campagne, c'est pour le calme. Et on ne l'a pas", déplore une autre.