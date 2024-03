VIDÉO - "L'idée, c'est de les sauver" : il collectionne les roulottes pour transmettre leur histoire

À 76 ans, Pierre souhaite transmettre son patrimoine : une collection de roulottes tziganes. Il rêve de vendre ses bijoux à une association ou une commune pour que leur histoire ne cesse jamais d'être racontée.

Il est le seul à posséder une telle collection : des roulottes qui, depuis des siècles, transportent leurs histoires. "La particularité de ce musée, c'est que nous avons des roulottes qui toutes sont dédiées à un métier spécifique. Donc on essaie de reproduire le mode de vie des gens du voyage de cette époque". Ces roulottes de tzigane, Pierre Le Fur a mis 20 ans pour les dénicher. Il n'en reste plus que 2000 dans le monde.

"Entre le nazisme et le communisme, il n'y avait pas beaucoup de place pour le nomadisme. Pratiquement, toutes les roulottes qu'on pouvait trouver ont brûlé." S'ils étaient persécutés, c'est à cause de leurs traditions et de leur mode de vie.

Plus il y a de gens qui connaissent, qui comprennent ce qu'est une roulotte, plus on a de chance qu'il y ait des gens qui aient envie de les sauver Pierre Le Fur

Contrairement à une caravane, une roulotte est un lieu de vie, mais aussi un lieu de travail. Pour gagner leur vie, certains sont ouvriers, forgerons. Et au XIXe siècle, des roulottes deviennent même les premiers cinémas indépendants.

Aujourd'hui, ce sont elles les stars. Depuis plusieurs années, les roulottes de Pierre jouent leurs propres rôles au cinéma, par exemple dans le film "Chocolat" avec Omar Sy. À l'instar cette roulotte qui joue le rôle de six roulottes différentes dans le film. Grâce à ça, un César de la décoration pour ce film a été remporté.

"On a tout fait pour faire connaître les roulottes. L'idée, c'est de les sauver. Et plus il y a de gens qui connaissent, qui comprennent ce qu'est une roulotte, plus on a de chance qu'il y ait des gens qui aient envie de les sauver."

