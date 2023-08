VIDÉO - "L'idée est géniale" : un restaurant des Pyrénées-Atlantiques à gagner... grâce à une tombola

Du côté des clients et du personnel, l'initiative fait réagir. "C'est la première fois que je vois ça", s'étonne un cuisinier. "Je trouve que c'est une idée très originale", renchérit une habituée, quand une autre la qualifie de "géniale". Mais ce n'est pas qu'une idée, c'est surtout la seule solution qu'ont trouvée ses propriétaires pour passer la main. Malgré deux ans de visites, la vente du restaurant ne s'est jamais concrétisée. "Les banques ne font plus confiance. Ils disent qu'il y a un clignotant rouge au-dessus des restaurants en général, parce que c'est un métier à risques", explique Carey.

Pour que le tirage ait lieu, il y a toutefois un impératif : vendre au moins 3 000 tickets. Une centaine s'est écoulée pour l'instant. Et parmi les premiers participants, on trouve Liza Alexandre, la serveuse. "C'est une opportunité. J'ai déjà géré deux restos, j'ai la capacité de le faire, donc aucun souci", affirme-t-elle. Mais la concurrence est rude, la tentation de jouer est à portée de main des clients. "Ça y est, les dés sont jetés. On verra", lance l'un d'eux après avoir validé sa participation.