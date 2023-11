VIDÉO - La dune du Pilat sculptée par les tempêtes : un visage méconnaissable

Elle est méconnaissable. Des sculptures géantes en sable, façonnées par les éléments, donnent une nouvelle apparence à la célèbre dune du Pilat, attirant promeneurs et curieux. Au loin, perdus dans les bourrasques de sable blanc, Françoise et Jean-Pierre, un couple de retraités, ont passé une heure à sillonner les courbes et les cratères. "C'est vraiment très, très beau. J'ai pris plein de photos. Il y a de jolies formes, des bateaux, des plis, des vagues", explique la femme dans le reportage de TF1 en tête de cet article.