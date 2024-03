VIDÉO - "C'est vertigineux" : sur l'île Vierge, le phare de tous les records

De là-haut, rien ne pourra vous échapper. Direction l'île Vierge en Bretagne, où se trouve le plus grand phare d'Europe. Plus de 80 mètres de haut et 383 marches à gravir, le spectacle en vaut la peine.

On se croirait dans une célèbre bande dessinée. Sur l'île Vierge (Finistère), enveloppé dans la brume, il s'élève tel un géant de pierre. On ne résiste pas à l'envie d'y monter jusqu'au sommet. À mi-chemin, la pause est presque obligatoire, le temps de souffler et d’admirer ce tube qui semble interminable. Mais l’effort est récompensé. Nous voilà sur le plus grand phare d'Europe, le plus haut du monde en pierre de taille. Les guides accueillent chaque année 13.000 visiteurs à la belle saison.

"On est à 77 mètres, la lentille se trouve à 82,50 m. C'est vertigineux, tout simplement. Le paysage est différent à chaque fois qu'on s'y rend. C'est vraiment magnifique, On s'en lasse pas", indique Layana Gautier, guide.

Les gardiens sont partis en 2010

L'autre phare de l'île, 34 m de haut, a été totalement éclipsé en 1902 par le phare de tous les records. Il a été transformé en gîte.

Pour plonger un peu plus dans l'histoire de ces murs, on peut compter sur Jean-Yves, ancien gardien du phare. À chaque vacation, il vivait ici avec ses collègues. Le gîte était leur maison. Les gardiens ont quitté l'île en 2010 lors de l'automatisation du grand phare.

Avec une côte déchiquetée, la présence de grand phare était indispensable. Autant de naufrages, qui font de cette île et de ses phares un lieu unique chargé d'histoires. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.