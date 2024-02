VIDÉO - Connaissez-vous le plus petit fleuve de l'Hexagone ?

La Veules est le plus petit fleuve de l'Hexagone, en Seine-Maritime. Il fait à peine plus d'un kilomètre. Partez à sa découverte avec le 13H de TF1.

Pour l'apercevoir, il faut déjà tendre l'oreille. Ce n'est pas un ruisseau, pas même une rivière, mais bien un fleuve, le plus petit de l'Hexagone, long de 1149 mètres et pas un de plus. Depuis plus de vingt ans, Francelina fait visiter ce petit village qui a tout d'un grand : "La Veules a creusé son lit dans la roche, et donc on ne le voit pas forcément, mais Veules-les-Roses est enclavé dans les falaises, c'est une petite vallée, et ça se jette à la mer. "

Chaque année, plus de 500.000 touristes visitent Veules-les-Roses (Seine-Maritime) et découvrent avec surprise ce petit fleuve. "C'est une petite curiosité. Je pensais plutôt que c'était un ruisseau qu'un fleuve. C'est très original", sourit un touriste.

Huîtres et cresson

Une originalité qui ne fait pas exception. Au large, inaccessible en dehors des grandes marées, est produite l'huître de Veules-les-Roses, la seule de la Côte d'Albâtre. Un travail difficile qu'Eric Colsenet réalise depuis 25 ans. La présence de la Veules est un atout majeur pour cette huître : "Toutes ces petites sources qui descendent sous la falaise et qui vont en mer font que le plancton se sent bien ici. Et c'est ce qui sert à nos huîtres pour avoir une belle chair.'"

Un produit devenu symbole de la gastronomie locale, comme le cresson. Depuis le Moyen Âge, cette salade, qui pousse dans l'eau, se cultive proche de la source du fleuve, en plein cœur du village.

"Le cresson a besoin d'une eau totalement pure, pour bien pousser d'abord, et puis pour le déguster après, pour que les gens puissent manger cette salade qui est excellente", explique Jean-Claude Claire. Né à Veules-les-Roses, il connaît chaque histoire de ce village, à commencer par l'évolution des constructions de maisons. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.