REPORTAGE - 3h de marche pour faire les courses : la vie à Dormillouse, village perché à 1700m

Il y a des inconvénients certes, mais aussi beaucoup d'avantages comme le contact avec la faune sauvage. Tous les jours, ils reçoivent la visite d'un renard. "Des fois, des chamois s'approchent. On est vraiment au contact de la nature", raconte Alain Maretto. Il faut vivre dans le respect du site, alors, on économise les ressources. Le poêle sert à chauffer de l'eau et l'électricité est produite par des panneaux solaires sur la maison. "C'est une vie de Robinson, en montagne."