VIDÉO - "Je n'y comprends rien" : le curieux arrêté anti-pique-nique d'une commune des Alpes-Maritimes

Sur les Champs-Élysées, non, sur la plage, oui. Mais faut-il que les pieds touchent le sable pour avoir le droit de manger ? La frontière reste très floue. "Où est-ce que ça s'applique, où est la délimitation ? J'avoue qu'on ne la voit pas", pointent deux jeunes femmes en train de déjeuner sur la plage.

Pour l’instant, la police municipale fait preuve d’indulgence. "On a fait des rappels à la loi surtout sur la promenade, indique l'un de ses représentants. Pour le moment, on fait de la pédagogie, le temps que ça se mette en place, et après, on passera au volet répressif". L’amende pour pique-nique illicite est de 35 euros.