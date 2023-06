VIDÉO - Le drakkar en papier de ce Breton va-t-il prendre l’eau ?

Cyrille est ingénieur papetier. Il en est convaincu, ces multiples couches de papier journal vont tenir. 17.500 feuilles en tout. Pour les coller, il prépare une curieuse pâte à crêpes faite de farine et d’eau bouillante. "Avec un kilo de farine, on fait 18 litres de colle", explique-t-il. Le drakkar fait dix mètres de long et deux mètres de large et devra flotter avec une quarantaine de personnes à bord.

Cyrille est porté par cette cohésion spontanée autour de ce défi. "C’est vraiment pour démontrer qu’avec rien, on fait quelque chose d’extraordinaire et faire rêver plein de gens, ça dépasse tout", affirme-t-il avec une grande émotion. Au fil des mois, le bateau et le rêve prennent forme. Il reste pourtant une étape essentielle : comment l’imperméabiliser ? Là encore, Cyrille a sa recette. "La clé du succès, c’est plusieurs couches acryliques entremêlées avec des fibres de papier qui va donner une épaisseur et une tenue sur le bâtiment et qui va empêcher l’eau de décoller la couche acrylique", poursuit Cyrille.