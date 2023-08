VIDÉO - Le drapeau breton fête ses 100 ans (et flotte toujours autant)

Dans la foule des concerts ou des festivals, à chaque Coupe du monde, le long des routes du Tour de France ou même au milieu d’un désert en Bolivie… Le drapeau breton flotte partout bien au-delà de ses frontières. "Les Bretons sont omniprésents. On est partout. À Paris, dans les autres villes… Partout en France et partout dans le monde", sourit un Breton interrogé par TF1 dans le reportage ci-dessus.

Et le petit drapeau régional a aujourd’hui bien grandi. Le "Gwenn ha Du", comprenez le noir et blanc en breton, fête ses 100 ans sans avoir pris une seule ride. "Ça représente la convivialité. On sait que quand on le croise, on va toujours trouver des copains avec qui boire un coup", affirme une jeune femme.