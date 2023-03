VIDÉO - Le plus grand voilier en bois du monde fait escale à Sète

Pour faire avancer ce trois-mâts de 50 mètres de long et de 1 200 tonnes, plus de 25 kilomètres de cordage, près de 2 000 mètres carrés de voile ont été conçus, comme il y a 250 ans. "Tout le gréement, c'est de la fibre naturelle, du chanvre. Les voiles sont en lin, cousues main. L'idée, c'est de retrouver des savoir-faire traditionnels", explique Aurélien Gazeau, maître voilier du Götheborg. Des voiles sur lesquelles il faut régulièrement intervenir en se hissant en haut du mât, à 50 mètres au-dessus du pont. Tout est d'époque, même les costumes. Ce qui permet aussi de retrouver des sensations oubliées et de se replonger dans la vie des marins d'autrefois.