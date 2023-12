VIDÉO - Lyon : le succès inattendu des visites de "lieux moches"

Quand on vous propose de visiter des lieux moches, ça ne semble pas très tentant. Pourtant, certains guides ne manquent pas d’humour. Et ils savent nous montrer que le plus beau n'est pas toujours le plus intéressant.

Ces bâtiments que les Lyonnais ne supportent plus, d’autres, au contraire, viennent spécialement pour les voir. Depuis trois ans, des guides touristiques organisent des visites théâtrales pour comprendre toute l’histoire de ces aberrations architecturales : des allées souterraines du tramway jusqu’à la passerelle de la gare Perrache, avec son toit en plexiglas orange, sans oublier la terrasse et sa vue imprenable sur l’autoroute.

Autre quartier très populaire chez les amateurs de moche : la Part-Dieu… cette tour des années 70, son centre commercial et ses improbables parkings. Prix de la visite : quinze euros par personne. Et même les Lyonnais en redemandent : "J’aime bien me balader dans ma ville et avoir ce regard très très décalé". "Là, c’est le plaisir de prendre le contre-pied total de la visite classique. C’est très jouissif pour nous en tant que guides", confie l'un d'eux.

Ces visites insolites risquent pourtant de disparaître. À Lyon (Rhône), les collectivités ont voté un grand plan de rénovation, qui devrait changer en profondeur le visage de la gare de Perrache.