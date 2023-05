VIDÉO - Loire : ici, nourrir les pigeons peut vous valoir une amende de 450 euros

De la répression, mais aussi de la prévention : Coraline, référente animale pour la ville, va à la rencontre des habitants pour leur expliquer la mesure. Si ses interlocuteurs comprennent qu'il est important d'agir, c'est le montant de la contravention qui interpelle. "Prendre une amende de 450 euros, ça peut coûter cher pour un bout de pain donné à un pigeon, mais après, il y a aussi ce côté ou c'est normal pour le bien-être dans la ville", réagit une jeune femme. "Verbaliser les gens, ça me gêne toujours. On ne peut pas verbaliser pour tout et n'importe quoi", lance de son côté une passante.