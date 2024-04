VIDÉO - "C'est inédit" : en Loire-Atlantique, le désarroi des communes touchées par une vaste cyberattaque

Dans la nuit de mardi à mercredi 10 avril, plusieurs communes de Loire-Atlantique, dont Saint-Nazaire, ont été frappées par une vaste attaque informatique. Depuis, de nombreux services ne peuvent plus fonctionner normalement, avec de lourdes conséquences pour le travail des agents de l'État et pour les habitants.

Rien ne se voit et pourtant, la mairie de Saint-Nazaire, dans la Loire-Atlantique, est en situation de crise depuis deux jours. Une cyberattaque a frappé les serveurs de la ville dans la nuit de mardi à mercredi 10 avril. Depuis, une cellule de crise, présidée par le maire, se réunit deux fois par jour pour faire le point sur la situation. Caroline Bourceau attendait par exemple un document de la mairie pour créer son entreprise. "Du coup, je n'ai pas le document à remplir pour avoir l'autorisation, tant que le réseau informatique n'est pas rétabli", déplore cette entrepreneure.

Depuis 24 heures, tous les services sont à l'arrêt, et impossibles à joindre par mail ou téléphone. Les agents de la ville ont interdiction de se connecter au réseau internet. "On est dans une situation de guerre. Les serveurs de la ville de Saint-Nazaire ont été agressés. Ce sont des guerres dont on n'a pas l'habitude, en tout cas pour ma part. C'est la première que nous gérons et c'est inédit. On sent une volonté de déstabiliser", affirme David Samzun, maire de la ville.

"L'État civil ne fonctionne plus"

La localité héberge les serveurs de quatre autres communes du département, qui sont donc toutes concernées par la cyberattaque, comme Donges. Là-bas aussi, le maire se sent complètement impuissant. "L'État civil ne fonctionne plus, puisque tout était sur la plateforme numérique. Donc concrètement, nous ne pouvons pas recevoir de mail, ni recevoir de mandat, ni traiter les demandes qui se font habituellement en ligne. Tout est bloqué", se désole François Chéneau, le maire de Donges.

Retour au stylo donc, mais dans le service des finances, cela ne suffit pas. "Les factures n'arrivent plus. On ne peut plus les prendre en charge, ni préparer les bordereaux de paiement via la plateforme informatique. On est un peu désemparé", confie Pascale Simon, directrice des affaires financières de la mairie de Donges. L'attaque est d'une telle ampleur, qu'elle pourrait durer, et le versement des salaires pourrait être retardé. "Ça inquiète tout le monde, c'est sûr. Parce qu'on travaille aussi pour ça. Mais ils feront au mieux, j'espère", indique de son côté Magalie Aïssa, secrétaire.

Ces derniers mois, les villes sont la nouvelle cible des hackers. "Les collectivités territoriales, malheureusement, sont souvent sensibilisées au risque cyber, mais n'ont pas toujours les moyens, humains ou financiers, pour se protéger", précise Claire Loffler, consultante en cybersécurité. Pour l'heure, les communes ne connaissent ni l'origine de la cyberattaque ni ses conséquences, comme l'ampleur du piratage des données personnelles.