REPORTAGE - À Béziers, les chiens doivent désormais avoir un "pass ADN" pour se promener

Les policiers font ainsi la chasse aux déjections canines. Au dos de chaque carte d’identité se cache une empreinte ADN qu’ils peuvent identifier à l'aide d'un simple coton-tige. "On prélève la déjection, et on envoie cela au laboratoire. Si cela matche, le propriétaire du chien recevra une recette pour le nettoiement de la déjection", détaille l'un des agents. Cette facture s'élève à 122 euros.

Plus de 1 000 chiens ont été répertoriés grâce à une grande opération de prélèvement ADN organisée au mois en septembre. "À Béziers, il y a pas mal de problèmes de propreté au niveau des rues. Il y a pas mal de personnes qui ne ramassent tout simplement pas. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose", estime une passante interrogée par notre équipe.