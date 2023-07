VIDÉO - Lyon veut créer des zones de baignade sur le Rhône et la Saône

Ces derniers jours, ils sont toujours plus nombreux à se jeter à l’eau. Un plongeon rafraîchissant interdit à Lyon (Rhône). Chaque été, la brigade fluviale doit intervenir pour surveiller les berges. Avec les beaux jours, beaucoup bravent l’interdiction, quitte à prendre de gros risques. "On a des zones qui sont accessibles très facilement à la baignade, donc c'est interdit parce qu'il y a plusieurs dangers. Il y a le courant notamment, il y a des bateaux aussi qui naviguent et qui n'ont pas forcément une très bonne visibilité, donc il y a un risque de percutions", explique le chef Mathias Laurent dans le reportage de TF1 ci-dessus.