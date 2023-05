VIDÉO - Manche : il pose un avion de chasse... sur le toit de son immeuble

Il faut le voir pour le croire : un authentique avion de chasse installé sur le toit d'un immeuble de Donville-les-Bains. "J'ai des amis du camping qui m'ont dit 't'as vu l'avion à côté de chez toi ?' J'ai dit 'il faut quand même que je regarde'", rit une habitante de cette commune de la Manche. L'engin, un Jaguar A21, pèse cinq tonnes et mesure 17 mètres de long. Ici, il attire les curieux et anime les discussions entre voisins. "Il faut avoir le culot de le faire et moi, ça ne me déplaît pas", sourit une retraitée. "Pour moi, c'est une bonne idée. C'est original", poursuit un homme.