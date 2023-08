VIDÉO - Marne : des milliers de foyers privés d'eau potable après une intrusion dans un réservoir

Depuis deux jours, c'est le même rendez-vous pour Cédric : cet habitant de Gaye, dans la Marne, vient chercher les bouteilles d’eau mises à disposition par la mairie. Dimanche, plusieurs individus se sont introduits par effraction dans un réservoir d’eau voisin, à Broussy-le-Grand. Aucun vol n’a été constaté, mais personne ne sait ce que les individus ont fait une fois à l’intérieur.

"On peut avoir une suspicion de pollution et donc il y a un principe de précaution qui s'applique. Il y a des analyses qui sont faites par l'ARS, on attend les résultats avant de pouvoir consommer l'eau à nouveau", explique à TF1 Cédric Aubin, directeur des services techniques de la Communauté de communes de Sézanne et du Sud-Ouest marnais (CCSSOM), dans le reportage du 13H ci-dessus.