VIDÉO - Montpellier : pourquoi un Rafale a-t-il franchi le mur du son en pleine nuit ?

C’est dans le ciel que la réponse se trouve. À 1h12 très exactement, un avion de combat de type Rafale a franchi le mur du son, en atteignant la vitesse supersonique de 1224 kilomètres par heure. La détonation a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde, car l'avion volait de nuit et à basse altitude. Or ces conditions ont pour effet d'amplifier le son. L'armée de l'Air et de l'Espace menait un exercice militaire, sous le nom de code "opération Poker", consistant à une simulation de raid avec des avions capables de transporter des missiles nucléaires.

"Les opération Poker sont réalisées généralement de nuit, car c'est l'environnement qui est le plus exigeant. Donc, on s'entraîne au plus dur finalement pour être capable de réaliser cette mission quelles que soient les conditions météos", explique, au micro de TF1, un porte-parole de l'armée de l'Air et de l'Espace, Yann Malard. Des dizaines d'aéronefs ont été mobilisés pour mener à bien cette simulation. Des Rafale, mais aussi des avions ravitailleurs ou de transport, ont ainsi décollé à différents endroits de l'Hexagone. Ce type d'exercice a lieu quatre fois par an, sans que les dates ne soient précisées à l'avance. La dernière fois, c'était en 2021 dans la Creuse.