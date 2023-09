VIDÉO - Ce café n’ouvre qu’une fois par an (et c'était ce week-end)

Jacqueline et sa fille Laurette ont grandi "Chez Élise", un café qui, comme souvent à la campagne, était aussi le rendez-vous des chasseurs." La rigolade, les jeux de belote, ça manque aujourd'hui", lance Laurette, quand Jacqueline explique vouloir "garder le souvenir" de ses parents et grands-parents.

Les clients - dont certains dans des véhicules d'époque - sont de plus en plus nombreux à venir chaque année pour l'ouverture annuelle de l'ancien café de ce village de 147 habitants. À tel point qu'il n'y a plus assez de place à l'intérieur pour accueillir ces clients de toutes générations, et qu'une buvette a été installée à l'extérieur.