VIDÉO - Moselle : faute de chauffeur, le maire prend le volant du car scolaire

Il est 6h45, et Pascal Jost entame sa journée marathon. "C'est parti jusqu'à 18h30 : six heures de conduite et six heures de mairie", lance-t-il. Car s'il est le maire de Veckring, commune de Moselle d'environ 700 habitants, il est aussi depuis le mois de janvier dernier le conducteur du car scolaire du village. Une reconversion choisie, à l'âge de 56 ans, après une période de chômage et 30 ans dans l'industrie. "Ce n'est pas simple, à un certain âge, de repasser par la case permis, souligne-t-il. Surtout que ce n'est pas une voiture : c'est un véhicule qui fait 13,5 mètres de long".

Mais il ne regrette pas son choix : entre les tournées matin, midi et soir, il peut se consacrer à sa mairie. Et quand il est au volant, il garde toujours un œil sur son village. "Je vois ce qui se passe, je vois les travaux en cours, que ce soit sur ma commune ou les communes avoisinantes".