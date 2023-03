Calvados : ramasser des fossiles sur les bords de mer pourrait bientôt vous coûter cher

Ramasser un fossile le long des falaises jurassiques des Vaches Noires, dans le Calvados, pourrait bientôt coûter 750 euros d'amende. L'État veut en effet classer en réserve naturelle six secteurs de 1900 hectares, qui s'étendront sur une trentaine de kilomètres, ce qui y implique l'interdiction de "tout prélèvement de plantes, animaux, fossiles et minéraux", selon un communiqué de la préfecture du Calvados datant du 18 juillet dernier.

Dans un rapport, le Conseil national de la protection de la nature explique : "Les menaces et les pressions exercées sur le patrimoine géologique sont parfois très importantes, notamment au travers des prélèvements de fossiles".

Mais pour de nombreux paléontologues amateurs et professionnels, le ramassage doit perdurer, car la nouvelle réglementation ne prévoirait que des expéditions anticipées et contrôlées. "S'ils ne sont pas ramassés très rapidement, les fossiles sont perdus, ils sont transformés en sable", assure Laurent Puglisi, paléontologue amateur et membre de l'Association de défense de la paléontologie normande.