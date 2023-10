VIDÉO - Normandie : le coup de colère d'un médecin empêché d'exercer dans un désert médical

Le village de Courcelles-sur-Seine, qui compte un peu plus de 2000 habitants, est en zone de désert médical. Il est néanmoins pourvu d'un centre de santé flambant neuf. "Que va-t-on faire d'ici six mois, un an, si on ne trouve pas un deuxième médecin ? On sera peut-être obligés de fermer ce centre de santé communal", déplore ainsi le maire de la commune, Joël Le Digabelle.

Ce dernier nous précise pourtant que le bâtiment "est prêt à être utilisé. Il faudra qu'on mette le bon matériel qui va dedans, mais pour l'instant, à quoi nous sert d'acheter du matériel si on n'a pas de médecin ?"

Ce centre pourrait accueillir trois professionnels, mais aujourd'hui, seul un cabinet est ouvert, celui de la médecin généraliste Isabelle Lukali, qui explique : "On a besoin d'autres médecins, comme un peu partout en France. Et on s'active pour en trouver. C'est difficile, il faut leur donner envie."