VIDÉO - "Invivable" : leurs maisons sont envahies par les poussières d'une carrière

Sur les cuisines extérieures, dans le jardin, sur la terrasse… Partout, de la poussière. “On ne peut rien toucher quand on va dehors, tout est comme ça”, peste Édith en balayant la poussière de sa main. Elle et Jean-Marc, son mari, vivent dans ce lotissement de Baixas (Pyrénées-Orientales) depuis 30 ans. Par tous les moyens, ils tentent d’échapper à cette poussière. "Tout autour de la maison, on a une fenêtre coulissante plus la fenêtre", montre Édith, dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. Très fine et tenace, elle s’infiltre même à l’intérieur. "Vous pouvez avoir une fenêtre fermée, ça passe. On se demande où ça passe. Pourtant, les fenêtres sont modernes, ce n’est pas des tacots. C’est invivable ! Je vous le dis, c’est invivable", déplore Jean-Marc.