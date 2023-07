VIDÉO - Panne de courant géante : de nombreux Marseillais encore touchés ce lundi

La panne n'est pas pas globale, mais très pénalisante. Encore 8000 foyers sont sans électricité ce lundi dans les XIᵉ et XIIᵉ arrondissements de Marseille. "Ça fait plusieurs fois déjà depuis deux ou trois jours, des coupures de 3 heures, des fois 5 heures, des fois un peu moins", soupire une habitante. "Ça vient, ça part, ça vient, ça part, mais il y a beaucoup de coupures", résume un autre. C'est l'une des nombreuses conséquences de l'incendie d'un transformateur dans la nuit de vendredi à samedi, lorsque 40.000 personnes avaient été privées d'alimentation.

Depuis, beaucoup de volets électriques sont bloqués et l'heure est au système D dans les appartements. "La machine à laver ne tourne plus et on se lave à l'eau froide, explique un Marseillais touché. On s'allume dans la maison avec une lampe de poche".