VIDÉO - "Paris 2024" sur le Vélodrome ? Des Marseillais crient au sacrilège

Pour le moment, ce n'est encore que de la fiction, par la magie d'un photo-montage posté il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux par le Comité d'organisation des JO. Cependant, cela ravive la bonne vieille rivalité OM-PSG, entre des Marseillais piqués au vif et des Parisiens amusés. "J'aimerais pas trop parce qu'en tant que supporter de Marseille, avec Paris, c'est un peu compliqué", lance un jeune garçon. Son voisin acquiesce : "Ça me chiffonne un peu plus de voir Paris marqué sur le stade Vélodrome, ça touche mon cœur là !", lâche-t-il.

Un peu plus loin, touché lui aussi, Titi, supporter chez les Ultras, ne veut même pas en entendre parler : "Ici, c'est impossible, on ne peut pas, c'est l'ennemi juré. Tout ce qui est parisien, on ne peut pas, c'est viscéral". D'autres ont pourtant un avis beaucoup plus modéré ce lundi matin. "C'est bien pour le monde sportif", assure un habitant. Quand un autre estime que ça met les Marseillais en valeur. "C'est bien, ça veut dire qu'ils nous aiment bien", ajoute-t-il. Un retraité tranche : "Il faut une capitale quand on cite des jeux olympiques, c'est toujours une capitale, donc Paris, c'est la capitale, il faut l'admettre", dit-il.