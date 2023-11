VIDÉO - Pas-de-Calais : ces initiatives qui redonnent le sourire aux victimes des inondations

Face aux pluies, aux crues et aux inondations, la solidarité entre les habitants s'organise dans le Pas-de-Calais. Plusieurs belles initiatives ont vu le jour depuis le début de ces intempéries. Regardez ce reportage de TF1.

Face à la pluie, face aux crues et aux inondations qui durent depuis plus d'une semaine dans le Pas-de-Calais, la solidarité s'organise entre les habitants. Ceux qui vivent dans des zones non touchées viennent en aide aux sinistrés. Ils leur apportent des vêtements, de l'argent ou encore de la nourriture. De quoi remonter le moral de ceux qui ont les pieds dans l'eau.

Mélissa Noël, habitante du Pas-de-Calais, prépare des sacs pour les sinistrés. Cette gérante d'une pizzeria vit à Saint-Léonard, une des communes les plus inondées du département. Elle organise une collecte de dons pour venir en aide aux victimes des inondations. Sans cesse, elle fait le lien entre ceux qui ont besoin et ceux qui veulent aider : "C'est un tel élan de solidarité", dit-elle dans le sujet de TF1. "Je suis même obligée de stocker certains dons chez moi. C'est vraiment beau, cette chaîne de solidarité énorme qui s'est mise en place".

Une distribution géante ce vendredi à Boulogne-sur-Mer

Il y a eu quatre crues en douze jours et des centaines d'habitants qui ont tout perdu. Face à cette détresse, un couple, également interrogé dans le sujet de TF1, a décidé d'ouvrir ses deux gîtes gratuitement. Dès lundi 20 novembre 2023, une famille avec deux enfants viendra s'installer là-bas, comme dans un refuge.

Une solidarité que l'on retrouve également chez les agriculteurs. L'étable de Samuel est recouverte de boue. Ses bêtes sont en danger. Sans hésiter, son voisin lui a proposé de les accueillir. Des initiatives de secours et d'entraide se multiplient partout dans la région grâce à la générosité des habitants. Une distribution géante de meubles, de denrées non périssables et de jeux aura lieu ce vendredi 17 novembre à Boulogne-sur-Mer.