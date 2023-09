Pas-de-Calais : un village coupé du monde depuis un mois après un vol de cuivre

Depuis le début du mois d'août, la commune d'Estrée-Cauchy (Pas-de-Calais) est comme coupée du monde, suite à un vol de câbles de cuivre. Les habitants n'en peuvent plus, et cela commence à être problématique, notamment pour les plus âgés. Comme Adrien, 89 ans, qui ne peut plus appeler avec son téléphone fixe, car le signal est coupé. Il vit seul et sans moyens de communication, il s'inquiète pour sa santé. "Si on tombe dans la nuit, on ne peut même pas appeler. J'ai dû aller voir une voisine pour téléphoner à l'infirmière", confie-t-il dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.