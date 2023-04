VIDÉO - Pénurie de médecins : cette commune bretonne paie les études de son futur généraliste

En 2030, il s'installera donc dans ce cadre loin d'être désagréable. Et le maire a déjà tout prévu en achetant une maison médicale. Un investissement de 300.000 euros qui permettra à Léonard d'exercer dans un bâtiment flambant neuf. Les habitants ont déjà hâte, et peu importe que ce ne soit que dans 7 ans. Léonard arrivera à point nommé : les deux médecins les plus proches sont débordés, et ils ont plus de 65 ans. À l'arrivée de Léonard, ils seront déjà partis à la retraite.