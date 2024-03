VIDÉO - "Ça redonne le sourire" : la Bretagne déjà aux couleurs du printemps

Le printemps débutera officiellement mercredi prochain. En Bretagne, à Plomeur (Finistère), on en a déjà un bel avant-goût grâce à des champs de jacinthes, où l'on peut se promener en petit train.

Des jacinthes sur des centaines de mètres. Leurs clochettes de couleur pastel sont un plaisir pour les yeux. Impossible pour Philippe et Marie-Claude de passer à côté. "On passait sur la route et on a vu ces couleurs magnifiques. C'est sublime. Ça fait penser un peu à un arc-en-ciel", témoignent-ils dans le reportage en tête de cet article. Bénédicte aussi est subjuguée. "Le parfum, c'est d'une puissance énorme", déclare-t-elle.

Pour profiter plus pleinement du spectacle, un petit train nous emmène à travers les champs. La plantation se fait au mois d'octobre. La floraison, mars en Bretagne, avril aux Pays-Bas. Tous les sens sont en éveil. "Après l'hiver comme ça, ça redonne un petit coup de fouet... ça redonne le sourire à tout le monde", affirme une touriste. Un parfum de printemps au cœur de ces 20 hectares de fleurs.

Les jacinthes sont arrivées d'ailleurs avec un peu d'avance. "Depuis une dizaine d'années, chaque année, les jacinthes sont un peu plus tôt, puisque depuis le 1er mars, tous les champs sont fleuris", dit Marlies Kaandorp, bulbicultrice à Plomeur. Bientôt, les tulipes se mêleront aux jacinthes, une nouvelle palette de couleurs à découvrir sur la pointe bretonne jusque début avril.