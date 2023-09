VIDÉO - "Plus beau marché de France" : le saut de la victoire du maire de La Réole

Au-delà du pari, gagner le plus beau marché a des conséquences concrètes pour les commerçants. Une commerçante chiffre l'augmentation de ses ventes à "à peu près à 10-15% de plus". "On le voit au niveau du chiffre d'affaires, on le voit au niveau de la fréquentation", assure-t-elle. Des nouveaux clients viennent en effet de tout le département, ainsi que des touristes curieux de voir l'ambiance du marché. "Il y en a qui m'ont dit on vous a vue à la télé", raconte une autre commerçante. "Je vends davantage de fraises, je ne vais pas m'en plaindre."