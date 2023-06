VIDÉO - Plus longue chenille du monde : les Normands crient victoire face aux Bretons

Pas à pas, la chenille grandit, dans une ambiance digne d'un carnaval. Les déguisements sont de sortie, la bonne humeur aussi. "On s'amuse comme des fous !", lance une participante. Certains, tout juste sortis du travail, sont venus en costume : pas question d'être en retard.

De plaisanter non plus. Aux avants-postes, Vincent, tee-shirt et bandeau jaune fluo, donne la cadence et prodigue ses conseils. La chenille, c'est toute sa vie. "Ce n'est pas une danse à prendre à la légère, assure-t-il tout en menant la joyeuse procession. J'espère qu'il n'y aura aucune faute technique. On a bien bossé en amont, il n'y a pas d raison qu'il y ait une brisure de chenille". L'objectif du jour : dépasser 1 300 personnes pour réaliser le record du monde de la chenille détenu par les Bretons.