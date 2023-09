VIDÉO - "Il faudra me traîner par les cheveux !" : la colère de seniors expulsés de leur résidence en Bretagne

Trois semaines pour plier bagages et quitter leur résidence. Les vingt-huit personnes âgées qui résident dans cet établissement de Pont-Aven (Finistère) n'en reviennent toujours pas. "Je ne peux pas comprendre. La doyenne ici a 97 ans. Une femme charmante, 97 ans, et... 'aller oust, dehors' !", s'indigne Jacqueline, 89 ans, interrogée par TF1 dans le reportage ci-dessus. La retraitée est bien décidée à ne pas se laisser faire : "Ils me traîneront par les cheveux s'il le faut, mais je ne quitterai pas cet endroit !", lance-t-elle d'un air déterminé.