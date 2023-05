REPORTAGE - Côte d'Azur : la plage privée flottante qui fait des vagues

Ce bateau devrait s’installer cet été au large de Mandelieu-la-Napoule, à 600 mètres de la côte. Les habitants que nous croisons ce mardi matin ne risquent pas de compter parmi les 350 clients que peut accueillir le site. "Ça ne me plaît pas. Pour l'écosystème, ça va être une catastrophe", estime un couple. "Des places de parking pour les voitures, les emmener en bateau, le bruit, la pollution... On ne comprend pas", poursuit une femme. "Vraiment, c'est un non-sens de mettre de la musique au milieu d'une baie extraordinaire. Écoutez les vagues", ajoute son amie.

Du restaurant de plage Marco Polo, on entend encore les vagues, au milieu de quelques interrogations face à ce futur concurrent flottant. "Est-ce qu'ils vont rentrer dans les mêmes cahiers des charges auxquels on doit faire face en tant que restaurateurs et plagistes ?", se demande Charlotte Teyssedre, la gérante. Pour le moment, on ne sait pas.