VIDÉO - Pour ou contre un nouveau supermarché : les habitants de ce village vont voter

Le projet d'installation d’un supermarché Carrefour de 300 mètres carrés sur un champ inquiète surtout les commerçants comme Anne-Sophie, gérante de l’auberge du village. Elle mène la fronde. "Il sera juste en face. Ils veulent faire une station essence. Vous imaginez ? La circulation, le bruit, et surtout les odeurs ! J’ai une terrasse où on fait 60 couverts l’été", peste-t-elle.

Ce magasin pourrait concurrencer les différents commerces du village. Le plus touché serait sans doute Sami, l’épicier. "Ici, on a des commerces qui se complètent. Pourquoi essayer de les tuer ? Si Carrefour veut s’installer dans les petits villages, qu’il aille là où il manque des commerces", estime Sami. Le boucher, lui, a ouvert il y a tout juste un an. Il se sent trahi et craint déjà pour l’avenir de son activité. "Si j’avais su, je n’aurais jamais tenté l’aventure", confie-t-il.