VIDÉO - PV de stationnement : ce maire du Bas-Rhin joue lui-même les pervenches

Face à ces exemples d’infractions difficilement contestables, le maire a décidé de verbaliser en personne les contrevenants. "Le maire est officier de police judiciaire, donc il a la prérogative de pouvoir verbaliser quasiment tous les types d'infraction au code de la route, même un feu tricolore ou un rodéo d'un scooter", poursuit le maire.

Pour un véhicule garé sur un accès réservé aux pompiers, l’amende est de 135 euros. Pour les automobilistes de sa commune, il n’y a aucun problème, bien au contraire. "Ça me semble tout à fait normal. En plus, dans ce cas-là, c'est bien annoncé, c'est bien matérialisé", estime un habitant. "Il y a un panneau là-derrière qui dit que la fourrière vient le chercher. C'est l'incivilité des uns et des autres", poursuit une femme.